Eerste lokale warme dag van het jaar met 20,1 graden in Eelde

De temperatuur steeg in Eelde om 15.00 uur naar 20,1 graden en daarmee is de eerste lokale warme dag van 2023 een feit. Hiervoor moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland minimaal 20,0 graden worden, zegt Weeronline. De laatste keer dat er ergens in het land een lokale warme dag werd geregistreerd, was op 30 oktober vorig jaar. Officieel is er vandaag nog geen sprake van een warme dag. Daarvoor moet de temperatuur ook in De Bilt boven de 20,0 graden uitkomen. Op het hoofdstation werd het tot dusver maximaal 15,0 graden.