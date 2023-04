Verdachte van dood 9-jarige jongen Gent overgeleverd aan België

De 34-jarige Roemeense man die vorige week vrijdag in het Brabantse Bakel werd aangehouden vanwege de dood van een 9-jarige jongen in Gent, zal worden overgeleverd aan België. Dat besluit nam de Amsterdamse raadkamer vrijdag, bevestigen de rechtbank en de advocaat van de verdachte. Wanneer hij precies zal worden overgeleverd is nog niet duidelijk. „Maar gezien de gevoeligheid van deze zaak verwacht ik dat dat niet te lang zal duren”, aldus advocaat Wiekash Ramnun.