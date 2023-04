ASML aan kop in AEX, Flow Traders afgestraft na cijfers

Chipmachinemaker ASML was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Bij de middelgrote bedrijven werd Flow Traders hard afgestraft na tegenvallende resultaten. De flitshandelaar boekte afgelopen kwartaal flink minder winst. Volgens het bedrijf werd een toename van de handel in aandelen daarbij tenietgedaan door minder handel in obligaties, valuta, cryptovaluta en grondstoffen. Het aandeel kelderde bijna 13 procent.