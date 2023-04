Onderwijsminister Dennis Wiersma baalt dat hij te ver is gegaan in zijn gedrag richting ambtenaren, maar denkt niet aan opstappen. „Natuurlijk wil ik door”, zegt hij desgevraagd. Hij zegt wel zijn best te hebben gedaan om zijn gedrag te beteren en in de toekomst open te staan voor signalen. Zijn partij de VVD vindt opstappen ook niet nodig.