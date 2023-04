Actiegroep demonstreert in Amsterdamse haven om ‘bloedkolen’

De actiegroep Kappen met Kolen demonstreert vrijdag opnieuw in de Amsterdamse haven. Samen met kenniscentrum SOMO en vredesorganisatie PAX demonstreren ze tegen de handel van zogeheten ‘bloedkolen’ uit Colombia in de haven. SOMO en PAX dienden donderdag een klacht in bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vanwege de ernstige mensenrechtenschendingen rond de steenkoolwinning in Colombia. Hun klacht richt zich ook tegen opslagbedrijf HES International en de havens van Rotterdam en Amsterdam, waar de Colombiaanse kolen naartoe worden verscheept.