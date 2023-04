Flow Traders ging vrijdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De flitshandelaar boekte in de eerste drie maanden van dit jaar flink minder winst, met gedaalde inkomsten in Europa en op het Amerikaanse continent. Volgens het bedrijf werd een toename van de handel in aandelen daarbij tenietgedaan door minder handel in obligaties, valuta, cryptovaluta en grondstoffen. Het aandeel werd ruim 10 procent lager gezet.