Krant: verpleegkundige WZA wilde zelf bij corona-afdeling werken

De 30-jarige verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zou zichzelf hebben aangemeld voor de corona-afdeling. Dat heeft hij volgens het Dagblad van het Noorden (DVHN) in 2020 gezegd tegen een verslaggever die in april van dat jaar meeliep op de corona-afdeling. „Dat doe je gewoon”, zou hij destijds erover gezegd hebben. Het zou een roeping voor hem zijn geweest.