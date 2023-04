Door een verkeersongeval in Afferden (Limburg) is donderdagmiddag een 39-jarige man uit Etten-Leur (Noord-Brabant) om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 16.45 uur aan de Heukelom in het buitengebied van het dorp, aldus de politie. De inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs.