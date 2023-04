Verdachten doden hulpverlener Emmen wilden kluis stelen

De 16-jarige jongen uit Ruinerwold en de 19-jarige Emmenaar die ervan worden verdacht dat zij 14 januari een 26-jarige medewerkster van de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen hebben gedood, wilden een kluis stelen. Dit bleek donderdag tijdens een inleidende zitting in Assen. De tieners waren die avond door een 20-jarige Emmenaar eropuit gestuurd om een tankstation te overvallen. Maar dat was gesloten. De jongens mochten niet zonder buit terugkeren en besloten de kluis te stelen van de instelling, waar de 16-jarige op dat moment verbleef. De medewerkster werd in haar hals gestoken en tegen haar hoofd getrapt. Ze overleed ter plekke.