A2 bij Eindhoven dicht na ongeval met vrachtwagens

De A2 bij knooppunt Batadorp in Eindhoven is donderdagmiddag vanuit de richting Maastricht dicht. De snelweg werd afgesloten nadat aan het begin van de avondspits rond 15.45 uur een verkeersongeval was gebeurd. Daarbij waren zes voertuigen betrokken, waaronder drie vrachtwagens, meldden politie en Rijkswaterstaat. Een vrachtwagenchauffeur raakte bekneld, maar de verwondingen lijken volgens de politie mee te vallen. Een aantal andere inzittenden wordt door ambulancepersoneel nagekeken.