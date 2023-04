De VS hebben een Algerijn vrijgelaten uit het beruchte gevangenenkamp Guantánamo Bay, een Amerikaanse marinebasis op Cubaans grondgebied. Het ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat Said bin Brahim bin Umran Bakush naar Algerije is gerepatrieerd. De nu 52-jarige man heeft meer dan twintig jaar gevangen gezeten. Hij werd in 2002 door Pakistaanse militairen in Pakistan opgepakt en overgedragen aan de VS.