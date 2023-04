De Tweede Kamer wil opheldering van justitieminister Dilan Yeşilgöz over het bericht dat adresgegevens van een kroongetuige terechtkwamen bij de verdachte in de strafzaak waar hij over had verklaard. Journalistiek platform Follow the Money bracht donderdag dat het Openbaar Ministerie een recente verblijfplaats van Nidal S. in de oproeping had gezet die een van de moordverdachten afgelopen najaar kreeg uitgereikt.