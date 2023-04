Concrete plannen om de jeugdzorg te verbeteren ontbreken nog en daarom hebben sommige gemeenten besloten om zelf in actie te komen. Zo zeggen de gemeenten Zutphen en Zwijndrecht dat ze de aanpak in de jeugdzorg compleet veranderd hebben, terwijl ze wachten op landelijke beslissingen. Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer over het jeugdbeleid.