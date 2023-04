EU Claim: honderden meldingen door stakingen Duitse beveiligers

EU Claim, die zich specialiseert in het terugvragen van geld bij luchtvaartmaatschappijen, heeft donderdag aan het begin van de middag al zo’n 350 meldingen binnen van reizigers die gedupeerd zijn door de stakende beveiligers op Duitse vliegvelden. EU Claim verwacht dat het aantal meldingen nog wel „met een nul of twee” zal stijgen, omdat veel Nederlanders deze meivakantie via Düsseldorf of Keulen vliegen, zegt vluchtanalist Paul Vaneker. „Dit is het topje van de ijsberg.”