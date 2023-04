Nog steeds zijn niet alle leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) helemaal rookvrij. Het aantal stijgt wel, staat op haar site. In 2022 was 73 procent van de zorginstellingen binnen én buiten rookvrij, nu is het gestegen naar 80 procent. De helft van de achterblijvers denkt de tabak in 2024 geheel te hebben verbannen, dus ook van het buitenterrein.