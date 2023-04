De Egyptische strijdkrachten zijn erin geslaagd 177 militairen die door de strijd in Soedan vast kwamen te zitten op een luchtmachtbasis ruim 300 kilometer ten noorden van Khartoem, met drie toestellen terug naar huis te vliegen. Daarnaast zijn volgens het Egyptische leger met hulp van het Rode Kruis nog 27 Egyptische militairen naar de Egyptische ambassade in Khartoem gebracht om er zodra dat mogelijk is te worden geëvacueerd.