Enkele tientallen mensen hebben donderdagochtend bij de ingang van de Tweede Kamer actiegevoerd voor betere jeugd-ggz. Initiatiefnemer was cliëntenorganisatie MIND. Donderdagavond wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de jeugdzorg, waar de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen onder valt.