Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI aan kop in lagere AEX

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen donderdag aan kop in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Een dag eerder stonden de chipbedrijven nog onder druk door een tegenvallend kwartaalbericht van chipmachinemaker ASML. De grote Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van ASML, boekte afgelopen kwartaal echter meer winst dan verwacht. Dat de winst van TSMC toch is gestegen, is een opsteker aangezien het bedrijf eerder al tegenvallende omzetcijfers naar buiten had gebracht.