Aandacht voor RELX en Sligro op afwachtend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar RELX en Sligro. Dataleverancier RELX kwam voorafgaand aan zijn aandeelhoudersvergadering met een handelsupdate, waarin het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar bevestigde. Sligro gaf ook een kijkje in de boeken. Het groothandelsbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen. Een jaar geleden had de belangrijke toeleverancier aan de catering- en horecasector nog last van de coronabeperkingen waardoor minder werd gekocht door afnemers.