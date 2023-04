Netflix was woensdag een stevige verliezer op Wall Street. Beleggers reageerden teleurgesteld op de kwartaalresultaten van de streamingdienst. Op de Amerikaanse beurzen werden ook de cijfers van enkele banken verwerkt. De algehele stemming op de aandelenmarkt in New York was behoudend door de aanhoudende zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve.