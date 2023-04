CDA wil einde maken aan wildgroei zelfstandigen in ggz

Het is te lonend om als zelfstandige (zzp’er) in de ggz te werken, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Steeds meer instellingen zien hun vaste personeel verdwijnen waardoor ze genoodzaakt worden om zzp’ers in te huren. Die verdienen veel meer dan personeel in vaste dienst. Door een maximumvergoeding voor zzp’ers wettelijk te regelen, wil het CDA daar een einde aan maken. Volgens minister Conny Helder (Langdurige Zorg) mag dat van ‘Brussel’ niet. Daar neemt Van den Berg geen genoegen mee.