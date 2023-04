Voor de tweede dag op rij hebben de twee strijdende partijen in Soedan meteen een wapenstilstand geschonden, hoewel ze beide hadden aangekondigd zich aan het bestand te houden. Het leger had op de valreep ingestemd met een staakt-het-vuren vanaf 18.00 uur, nadat eerder de rivaliserende paramilitaire RSF al akkoord was gegaan.