De Amsterdamse AEX-index is woensdag lager gesloten. De aandacht van beleggers op Beursplein 5 ging onder meer uit naar de kwartaalcijfers van brouwer Heineken en chipmachinemaker ASML. De resultaten van Heineken vielen in de smaak, want het aandeel was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. ASML kon minder bekoren en dat zorgde voor koersdruk bij de chipbedrijven.