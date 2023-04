Bouw gebruikt vaker schadelijk restproduct van Tata Steel

De bouw maakt steeds vaker gebruik van ‘staalslakken’, een restproduct van Tata Steel dat zo milieuonvriendelijk is dat de regels moeten worden aangescherpt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze steentjes worden bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw van wegen en geluidswallen. Er komen schadelijke stoffen vrij als staalslakken in contact komen met water. Dat kan leiden tot sterfte van vissen en ander leven in het water en de bodem.