Twente en Brabant gaan samen zorgfraude te lijf

Gemeenten in Twente en in de Brabantse regio Hart van Brabant gaan samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de landelijke Proeftuin Aanpak Zorgfraude. In deze door het ministerie van Volksgezondheid betaalde proeftuin gaan de gemeenten onderzoeken hoe zorgfraude het meest effectief kan worden bestreden. De beste oplossingen worden via de VNG gedeeld om te komen tot een standaardaanpak van zorgfraude in zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten, aldus de veiligheidsregio Twente.