Netflix behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse streamingdienst trok in het eerste kwartaal meer nieuwe abonnees, maar de groei viel wel veel minder sterk uit dan in de voorgaande periode. De onderneming zei verder een aanpak van het delen van accounts in de Verenigde Staten uit te stellen naar het lopende kwartaal. Het aandeel werd bijna 4 procent lager gezet.