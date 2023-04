Tegen de 23-jarige Samir El Y. die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk, is woensdag in hoger beroep een celstraf van zestien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Het dodelijke schietincident gebeurde op 8 augustus 2020 op een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam.