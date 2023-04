Topman Michael O’Leary van het Ierse luchtvaartconcern Ryanair ziet grote mogelijkheden in Oekraïne als de oorlog voorbij is. Hij stelt dat de maatschappij klaar staat om de activiteiten in Oekraïne snel te hervatten zodra het weer veilig is om te vliegen in het door de Russische invasie verscheurde land. Voor de oorlog was Ryanair de tweede speler op de Oekraïense luchtvaartmarkt.