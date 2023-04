Actie asielzoekers in Meppel afgeblazen na uitnodiging IND

De demonstratie van asielzoekers die donderdag gepland stond in Meppel gaat niet door, omdat een deel van de mensen die actie wilden voeren een uitnodiging hebben gekregen voor een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Twintig personen hebben hierover een brief gekregen, zegt een woordvoerster van hulporganisatie MiGreat, die asielzoekers bijstaat in Nederland. Daarnaast hebben volgens haar vijftien vluchtelingen in Meppel een afspraak ontvangen voor het aanvragen van een burgerservicenummer (bsn).