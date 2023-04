Een „kleine groep” mensen die ziek werden na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009, krijgt geld van de Staat, meldt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid. Zij ontwikkelden na de vaccinatie narcolepsie, een ziekte waarbij de patiënt overdag vaak onverwacht in slaap valt. Het gaat met name om jonge kinderen die ernstige neurologische klachten kregen en daardoor invalide raakten.