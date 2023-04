OM: nooit gesproken over ontvoeren of vermoorden Taghi

„Het Openbaar Ministerie heeft op geen enkel moment overwogen Ridouan Taghi te ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden.” Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De voormalige advocaat van Sil A., een militair van het Korps Commandotroepen die wordt verdacht van drugssmokkel, herhaalde woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp dat dergelijke plannen wel degelijk zouden bestaan.