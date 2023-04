Snapchat: chatfunctie doet niet meer of hij echt is

Snapchat heeft een slimme geautomatiseerde chatdienst aangepast na kritiek. Het programma My AI voerde op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gesprekjes met Nederlandse gebruikers. Daarbij deed de bot echter of hij echt was en probeerde hij dates met kinderen te regelen. „We zijn My AI aan het bijsturen, zodat er niet langer wordt gezegd dat het een echt persoon is waar je in de fysieke wereld mee kunt afspreken”, laat Snapchat weten.