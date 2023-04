De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vindt dat er voor de woongebieden bij Maastricht Aachen Airport (MAA) een risico-inschatting moet worden gemaakt rond vallende vliegtuigonderdelen, zoals motorbrokstukken. Dat komt naar voren in een rapport over een incident twee jaar geleden, toen motoronderdelen van een Boeing 747-400 in Meerssen terechtkwamen.