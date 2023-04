Topman Tata geeft ‘misvatting’ toe in Tweede Kamer

Tata Steel heeft volgens topman Hans van den Berg de aanwezigheid van het staalbedrijf in de IJmond „misschien wel als te vanzelfsprekend gezien”. Als er klachten kwamen vanuit de omgeving nam Tata te snel een toevlucht tot „technische oplossingen” in plaats van „de dialoog te voeren over gezondheid, en de ongerustheid daarover”, zei Van den Berg tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. „Ik denk dat dat een behoorlijke misvatting is geweest. Die les willen wij leren.”