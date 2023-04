Wageningen verwacht nog ongeveer vijftien veteranen uit de Tweede Wereldoorlog bij de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 op 5 mei. De veteranen gaan voorop in het aansluitende Bevrijdingsdefilé, waaraan zo’n 1500 militairen deelnemen. Een Britse veteraan steekt in de avond van 4 op 5 mei om middernacht het Bevrijdingsvuur in Wageningen aan, dat daarna door heel Nederland wordt rondgebracht.