Duizenden ontvluchten hoofdstad Soedan ondanks geweld op straat

Duizenden mensen proberen woensdag te vluchten uit de Soedanese hoofdstad Khartoem, ondanks de gevechten op straat die gewoon doorgaan. De strijdende partijen beloofden dinsdag een wapenstilstand van 24 uur die burgers onder meer de kans zou geven de stad te verlaten. Maar het staakt-het-vuren werd vrijwel meteen nadat die in was gegaan geschonden. Ook woensdag zijn er luide explosies en beschietingen te horen in Khartoem.