Westerse landen die de import van Russische olie aan banden hebben gelegd in reactie op de invasie van Oekraïne, zijn daarna veel meer olieproducten gaan importeren vanuit landen die hun import van Russische ruwe olie juist hebben opgevoerd. Onderzoekers van het onafhankelijke Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) stellen die praktijk aan de kaak in een woensdag verschenen rapport.