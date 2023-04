Politiekorpsen in Midden- en Zuid-Amerika hebben bij een grootschalige actie voor 5,7 miljard dollar drugs en ruim 8200 vuurwapens in beslag genomen. Er werden 14.260 arrestaties verricht en twintig misdaadgroepen ontwricht, meldt Interpol over de grootste vuurwapenoperatie die de internationale politiedienst ooit heeft gecoördineerd.