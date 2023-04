De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met winst gesloten. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar het nieuwe fusiebedrijf DSM-Firmenich dat ook de sterkste stijger was bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een winst van ruim 4 procent. Ook ING was in de kopgroep te vinden.