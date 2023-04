Van Ooijen rekent op snelle verbeteringen jeugdzorg na conflict

Het financiële akkoord over de jeugdzorg is een „hele belangrijke, noodzakelijke stap” en vooral „goed nieuws voor alle kinderen en jongeren die in een heel kwetsbare positie zitten”, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg). Nu het „langdurige conflict” tussen Rijk en gemeenten is beslecht, rekent hij erop dat er snel inhoudelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Dat is ook hard nodig want de wachtlijsten zijn lang, vooral voor de meest kwetsbare kinderen.