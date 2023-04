ANWB verwacht op den duur wel helmplicht voor fietsers

Op termijn zou het verplicht dragen van een helm voor fietsers er wel kunnen komen, verwacht verkeersorganisatie ANWB. „De gordel was ooit ook een advies. Ik verwacht dat we in Nederland eenzelfde proces doormaken voor de fietshelm,” zei Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. De Jager zei dit in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag bij de presentatie van cijfers over verkeersdoden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).