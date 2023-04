De Tweede Kamer is gematigd positief over het financieel akkoord over de jeugdzorg tussen het kabinet en gemeenten, maar het is slechts een eerste stap. Zo snel mogelijk moet het Rijk nu met alle betrokken partijen aan de slag om vooral voor de meest kwetsbare kinderen goede jeugdzorg te regelen, benadrukken zowel coalitie- als oppositiepartijen in een eerste reactie.