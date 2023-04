ChristenUnie wil af van perverse incassopraktijk bij schuldenaren

De manier waarop mensen met problematische schulden worden gedwongen tot betaling, moet en kan anders, vindt de ChristenUnie. Volgens Tweede Kamerlid Don Ceder is er een ware incasso-industrie ontstaan waarin tal van bedrijven en organisaties veel geld verdienen aan het innen van schulden en oplopende rente- en proceskosten. Mensen raken tegenwoordig relatief makkelijk in de schulden en velen zakken door de harde en lucratieve incassopraktijken daarna nog dieper in de ellende, stelt Ceder.