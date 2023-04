Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gaat de toename van het aantal verkeersslachtoffers onderzoeken. „Het gaat in het algemeen niet goed met de verkeersveiligheid en het aantal fietsslachtoffers neemt al jaren toe, maar een verklaring voor de enorme stijging in de cijfers hebben we nog niet”, aldus een woordvoerder van SWOV.