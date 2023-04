Drie Afrikaanse olifanten in Safaripark Beekse Bergen zijn drachtig. De olifant Punda en haar twee dochters Pina-Nessi en Bongi krijgen kalfjes. De drie worden eind 2023 en begin 2024 verwacht. „Dit is voor ons, en de sector, heel bijzonder”, aldus het dierenpark in een verklaring.