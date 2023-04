In Noord-Brabant vielen vorig jaar de meeste verkeersdoden in ons land. De provincie wil het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer terugdringen door in te zetten op gedragsverandering. Om dat te bereiken werken onder meer provincie, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.