Beurzen Azië overwegend lager na groeicijfer Chinese economie

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. Beleggers bleven terughoudend door het vooruitzicht van mogelijke verdere renteverhogingen in de Verenigde Staten. De beurshandel stond daarnaast in het teken van het economische groeicijfer van China. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het eerste kwartaal harder dan verwacht en lijkt zich te herstellen na het loslaten van het strenge coronabeleid. Na de bekendmaking van het groeicijfer liepen de verliezen op de beurzen wat terug.