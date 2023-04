Nederlanders vliegen in de meivakantie vaker vanaf een Duits, Belgisch of ander Nederlands vliegveld om de verwachte drukte op Schiphol te vermijden. Dat zeggen reisorganisatie Sunweb en review- en reiswebsite Zoover. Vooral mensen uit het oosten van het land kiezen liever voor Düsseldorf of Weeze Airport, vlak naast de grens met Limburg.