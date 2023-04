Egypte had bijna raketten aan Rusland geleverd, schrijft The Washington Post op basis van vijf documenten die zijn uitgelekt via de berichtendienst Discord. Een diplomatiek offensief van de Verenigde Staten zou echter een stokje voor die wapenlevering hebben gestoken, stelt de Amerikaanse krant. Egypte pauzeerde de plannen vorige maand en besloot in plaats daarvan artilleriemunitie voor Oekraïne te fabriceren.