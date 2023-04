OM voorlopig in hoger beroep in zaak overval op waardetransport

Het Openbaar Ministerie heeft voorlopig hoger beroep aangetekend tegen de acht uitspraken in de zaak over de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord in 2021. Het is nog geen definitieve beslissing, laat een woordvoerder weten. „Daar heeft het OM meer tijd voor nodig, want de vonnissen bestaan uit 700 pagina’s, exclusief bijlagen. Het kost tijd om dat goed te bestuderen”, aldus de woordvoerder.